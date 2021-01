Covid, problemi polmonari dopo la guarigione: “Peggiori che nei fumatori” (Di venerdì 15 gennaio 2021) La dottoressa Bankhead-Kendall ha condiviso le lastre polmonari dei pazienti Covid, lanciando un allarme sugli effetti a lungo termine. Trovandoci ancora in piena emergenza Covid-19, l’attenzione di media e medici è tutta rivolta sulla lotta agli effetti sul breve termine del virus pandemico. Sono ancora molti, troppi, i pazienti che giungono negli ospedali con insufficienze L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 15 gennaio 2021) La dottoressa Bankhead-Kendall ha condiviso le lastredei pazienti, lanciando un allarme sugli effetti a lungo termine. Trovandoci ancora in piena emergenza-19, l’attenzione di media e medici è tutta rivolta sulla lotta agli effetti sul breve termine del virus pandemico. Sono ancora molti, troppi, i pazienti che giungono negli ospedali con insufficienze L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

La dottoressa Bankhead-Kendall ha condiviso le lastre polmonari dei pazienti covid, lanciando un allarme sugli effetti a lungo termine.

Crisi di governo. Conte in Parlamento lunedì e martedì: trovati i numeri in Senato?

Il premier Conte in Parlamento lunedì e martedì per chiedere la fiducia. I numeri alla Camera non preoccupano, al Senato la caccia è aperta.

Crisi di governo. Conte in Parlamento lunedì e martedì: trovati i numeri in Senato?

Il premier Conte in Parlamento lunedì e martedì per chiedere la fiducia. I numeri alla Camera non preoccupano, al Senato la caccia è aperta.