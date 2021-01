Coni ed eCampus insieme per la formazione universitaria di atleti, tecnici e dirigenti sportivi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – L’Università degli Studi eCampus ha sottoscritto con il Coni, presso la sede del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Sala della Giunta, un protocollo finalizzato alla progettazione, erogazione e promozione di programmi formativi dedicati allo sport, allo scopo di favorire la formazione universitaria degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti sportivi tesserati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate riconosciute dal Coni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – L’Università degli Studiha sottoscritto con il, presso la sede del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Sala della Giunta, un protocollo finalizzato alla progettazione, erogazione e promozione di programmi formativi dedicati allo sport, allo scopo di favorire ladegli, deie deitesserati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate riconosciute dal. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

