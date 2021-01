Chi è Marco Giallini: carriera dell’attore, vita privata e curiosità (Di venerdì 15 gennaio 2021) Chi è Marco Giallini, il noto attore che sarà ospite questa sera nel programma di Fiorella Mannoia “La musica che gira intorno” dove verrà esaltata la musica e tutte le sue sfumature più belle. La sua carriera è iniziata da un giorno all’altro, proprio come ha dichiarato lui, grazie ad un suo amico Valerio Mastanadrea. Proprio quest’ultimo fece il suo nome a Marco Risi, chiedendolo di venire a vedere la sua interpretazione in teatro. Sicuramente lo conosciamo per i film di successo del campo del cinema italiano, trovando appunto l’amore del pubblico e il loro apprezzamento. L’abbiamo visto alle prese di “Perfetti sconosciuti” diretto da Paolo Genovese, “Il grande salto” con la regia di Giorgio Tirabassi. Inoltre, ha recitato nella serie targata Rai “Rocco Schiavone”, con una grandissima attitudine verso il ruolo che ha ... Leggi su giornal (Di venerdì 15 gennaio 2021) Chi è, il noto attore che sarà ospite questa sera nel programma di Fiorella Mannoia “La musica che gira intorno” dove verrà esaltata la musica e tutte le sue sfumature più belle. La suaè iniziata da un giorno all’altro, proprio come ha dichiarato lui, grazie ad un suo amico Valerio Mastanadrea. Proprio quest’ultimo fece il suo nome aRisi, chiedendolo di venire a vedere la sua interpretazione in teatro. Sicuramente lo conosciamo per i film di successo del campo del cinema italiano, trovando appunto l’amore del pubblico e il loro apprezzamento. L’abbiamo visto alle prese di “Perfetti sconosciuti” diretto da Paolo Genovese, “Il grande salto” con la regia di Giorgio Tirabassi. Inoltre, ha recitato nella serie targata Rai “Rocco Schiavone”, con una grandissima attitudine verso il ruolo che ha ...

