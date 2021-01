1 minuto in Borsa 15 gennaio 2021 (Di venerdì 15 gennaio 2021) (TeleBorsa) – Seduta invariata per Piazza Affari, mentre si muovono in calo le principali Borse europee. Tra i best performers di Milano, in evidenza Banca Mediolanum (+2,29%). I più forti ribassi si verificano su Prysmian, che continua la seduta con -2,79%. In discesa lo spread, che retrocede a quota +115 punti, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,58%. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Spagna annunciati i Prezzi al Consumo pari a -0,5%. In Francia, lo stesso dato si attesta su 0%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia dei Prezzi alla Produzione, che della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan. Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 12.875 punti. Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Tele) – Seduta invariata per Piazza Affari, mentre si muovono in calo le principali Borse europee. Tra i best performers di Milano, in evidenza Banca Mediolanum (+2,29%). I più forti ribassi si verificano su Prysmian, che continua la seduta con -2,79%. In discesa lo spread, che retrocede a quota +115 punti, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,58%. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Spagna annunciati i Prezzi al Consumo pari a -0,5%. In Francia, lo stesso dato si attesta su 0%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia dei Prezzi alla Produzione, che della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan. Si attende un avvio in rosso per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 12.875 punti.

infoiteconomia : 1 minuto in Borsa 13 gennaio 2021 - Arisu_Mizuno : Vantaggi della DaD che ho trovato io: -Non spendere più soldi in abbonamento mezzi -Non farmi più viaggi da ore al… - gioalbarosa : F E L I C I T À aaa...splende ...da un minuto all’altro è cambiato il Cielo ... e Splende il SOLE ...cappotto e b… - ForexOnlineMeIt : 1 minuto in Borsa 7 gennaio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : minuto Borsa 1 minuto in Borsa 15 gennaio 2021 Borsa Italiana Più restrizioni su Tik Tok per gli under 16

La piattaforma cinese Tik Tok, che vanta oltre due miliardi di download e 800 milioni di utenti in 155 Paesi ha varato nuove e importanti regole per gli ...

Occhio alle borse in auto "Predatori" in agguato

Ennesimo colpo alla Pallotta nel parcheggio di un supermercato. Intanto in molte strade del centro aumenta il fenomeno dell’accattonaggio ...

La piattaforma cinese Tik Tok, che vanta oltre due miliardi di download e 800 milioni di utenti in 155 Paesi ha varato nuove e importanti regole per gli ...Ennesimo colpo alla Pallotta nel parcheggio di un supermercato. Intanto in molte strade del centro aumenta il fenomeno dell’accattonaggio ...