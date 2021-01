Skyrim e l' incredibile storia di un giocatore con disturbo da deficit di attenzione che ha finito la quest principale dopo quasi 10 anni

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 14 gennaio 2021) A volte la rete sa regalarci delle storie che ci lasciano con un sorriso e che sanno anche toccare nel profondo. A voltee storie si legano a doppio filo ai videogiochi e ci fanno capire quantoa passione possa regalare momenti unici e indimenticabili. Tra i tanti post scherzosi e i thread tossici, oggi Reddit ci ha regalato il post di tale u/ lAvAl , uno una giocatrice che ha deciso di condividere la sua particolaresulla piattaforma e che non è passata inosservato proprio per la peculiarità della sua impresa. "Non so se sia adatta ao thread ma sentivo il bisogno di condividere la mia. Ho sempre avuto un graveADHD (dadi/iperattività) ...