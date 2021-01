Sci alpino, Alex Vinatzer e gli azzurri devono svoltare a Flachau (Di giovedì 14 gennaio 2021) Slalomisti azzurri a caccia del riscatto. Dopo un inizio di 2021 sottotono, la squadra maschile di slalom punta a dare una svolta alla propria stagione nel fine settimana di Flachau. Le cancellazioni delle gare di Wengen e Kitzbuhel hanno portato ad una rivoluzione nel calendario, con la località austriaca che farà doppietta tra sabato e domenica. Fari puntati in casa Italia soprattutto su Alex Vinatzer. Il giovane altoatesino è reduce da due inforcate consecutive tra Zagabria ed Adelboden. Serve subito un cambio di rotta e tornare sui livelli di fine 2020 che lo avevano visto concludere al quarto posto lo slalom in Alta Badia (era primo a metà gara) e poi sul podio quello di Madonna di Campiglio. Una due giorni importante per Vinatzer, che con le due uscite consecutive ha rimandato l’ingresso nel ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021) Slalomistia caccia del riscatto. Dopo un inizio di 2021 sottotono, la squadra maschile di slalom punta a dare una svolta alla propria stagione nel fine settimana di. Le cancellazioni delle gare di Wengen e Kitzbuhel hanno portato ad una rivoluzione nel calendario, con la località austriaca che farà doppietta tra sabato e domenica. Fari puntati in casa Italia soprattutto su. Il giovane altoatesino è reduce da due inforcate consecutive tra Zagabria ed Adelboden. Serve subito un cambio di rotta e tornare sui livelli di fine 2020 che lo avevano visto concludere al quarto posto lo slalom in Alta Badia (era primo a metà gara) e poi sul podio quello di Madonna di Campiglio. Una due giorni importante per, che con le due uscite consecutive ha rimandato l’ingresso nel ...

Sci alpino, Alex Vinatzer e gli azzurri devono svoltare a Flachau

Slalomisti azzurri a caccia del riscatto. Dopo un inizio di 2021 sottotono, la squadra maschile di slalom punta a dare una svolta alla propria stagione nel fine settimana di Flachau. Le cancellazioni ...

