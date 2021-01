Putin molto meglio dell’Europa. In Russia parte la vaccinazione di massa con Sputnik (Di giovedì 14 gennaio 2021) Vladimir Putin ha dato istruzioni alle autorità di dare il via a una campagna di vaccinazioni di massa contro il coronavirus “per l’intera popolazione” della Russia dalla prossima settimana. “Abbiamo già iniziato una campagna di vaccinazioni su larga scala”, ha ricordato Putin. Putin: Sputnik è il miglior vaccino del mondo “Il Premier Mikhail Mishustina mi ha detto che l’industria non solo ha mantenuto gli obiettivi di produzione promessi ma li ha anche superati. Dobbiamo passare da vaccinazioni su larga scala a vaccinazioni di massa”, ha affermato in una riunione online del governo. Putin ha rivendicato che lo Sputnik è il “miglior vaccino al mondo” sottolineando che per essere distribuito non ha bisogno di “misure estreme”, come la ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Vladimirha dato istruzioni alle autorità di dare il via a una campagna di vaccinazioni dicontro il coronavirus “per l’intera popolazione” delladalla prossima settimana. “Abbiamo già iniziato una campagna di vaccinazioni su larga scala”, ha ricordatoè il miglior vaccino del mondo “Il Premier Mikhail Mishustina mi ha detto che l’industria non solo ha mantenuto gli obiettivi di produzione promessi ma li ha anche superati. Dobbiamo passare da vaccinazioni su larga scala a vaccinazioni di”, ha affermato in una riunione online del governo.ha rivendicato che loè il “miglior vaccino al mondo” sottolineando che per essere distribuito non ha bisogno di “misure estreme”, come la ...

RaiNews : Il presidente: 'Grazie a Dio, il nostro vaccino non richiede condizioni di trasporto estreme o insolite come temper… - SecolodItalia1 : Putin molto meglio dell’Europa. In Russia parte la vaccinazione di massa con Sputnik - LIDAMUGNAI : RT @RaiNews: Il presidente: 'Grazie a Dio, il nostro vaccino non richiede condizioni di trasporto estreme o insolite come temperature -50 o… - PaoloBMb70 : RT @RaiNews: Il presidente: 'Grazie a Dio, il nostro vaccino non richiede condizioni di trasporto estreme o insolite come temperature -50 o… - Marilenapas : RT @RaiNews: Il presidente: 'Grazie a Dio, il nostro vaccino non richiede condizioni di trasporto estreme o insolite come temperature -50 o… -

Ultime Notizie dalla rete : Putin molto Putin molto meglio dell'Europa. In Russia parte la vaccinazione di massa con... Secolo d'Italia L'"arma di Putin" ora va bene: adesso l'Ue vuole lo Sputnik V

In un primo momento molti governi occidentali consideravano il vaccino russo un mezzo bluff; un tentativo, da parte di Mosca, di bruciare gli altri Paesi nella lotta al coronavirus. Oggi la situazione ...

Navalny: 'Il 17 gennaio torno in Russia, venite a salutarmi'

Il maggior oppositore di Vladimir Putin, dopo il rischio di morte per avvelenamento, annuncia il ritorno in patria nonostante le imputazioni a suo carico ...

In un primo momento molti governi occidentali consideravano il vaccino russo un mezzo bluff; un tentativo, da parte di Mosca, di bruciare gli altri Paesi nella lotta al coronavirus. Oggi la situazione ...Il maggior oppositore di Vladimir Putin, dopo il rischio di morte per avvelenamento, annuncia il ritorno in patria nonostante le imputazioni a suo carico ...