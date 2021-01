Laura Chiatti i complimenti a Marco Bocci per Made in Italy: il commento inaspettato (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ha debuttato in prima serata su Mediaset la serie Made in Italy che ha come protagonista la moda italiana, la sua nascita ed evoluzione, il tutto raccontato su uno sfondo storico sociale di un decennio come quello degli anni ’70 decisamente reazionario. Tra i vari attori eccelsi del panorama italiano oltre a Margherita Buy e Raul Bova anche Marco Bocci che torna alla fiction con entusiasmo. A complimentarsi con Bocci e a fare il suo in bocca a lupo all’attore la moglie Laura Chiatti che sui social ha invitato tutti i suoi fan a seguire Made in Italy già andato in onda sulla piattaforma Amazon. Un messaggio quello dell’attrice che conferma quanto sia solido e stabile il rapporto con il marito. Laura ha invitato tutti ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ha debuttato in prima serata su Mediaset la serieinche ha come protagonista la moda italiana, la sua nascita ed evoluzione, il tutto raccontato su uno sfondo storico sociale di un decennio come quello degli anni ’70 decisamente reazionario. Tra i vari attori eccelsi del panorama italiano oltre a Margherita Buy e Raul Bova ancheche torna alla fiction con entusiasmo. A complimentarsi cone a fare il suo in bocca a lupo all’attore la moglieche sui social ha invitato tutti i suoi fan a seguireingià andato in onda sulla piattaforma Amazon. Un messaggio quello dell’attrice che conferma quanto sia solido e stabile il rapporto con il marito.ha invitato tutti ...

Ritorno alla fiction Mediaset per Marco Bocci. Dal 13 gennaio 2021 l'attore è uno dei protagonisti di Made in Italy, serie che racconta la nascita della moda italiana. Marco indossa i panni di John, u ...

