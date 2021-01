Inter valutata circa un miliardo: per Bc ipotesi 40% (Di giovedì 14 gennaio 2021) La due diligence di Bc Partners sui conti dell’Inter è circa a metà, intanto però iniziano a spuntare non solo altri fondi Interessati alla società milanese ma anche le prime valutazioni sul club nerazzurro. Secondo quanto spiegato da Reuters, infatti, l’accordo potrebbe portare ad una valutazione dell’Inter da oltre un miliardo di euro. Suning avrebbe L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 14 gennaio 2021) La due diligence di Bc Partners sui conti dell’a metà, intanto però iniziano a spuntare non solo altri fondiessati alla società milanese ma anche le prime valutazioni sul club nerazzurro. Secondo quanto spiegato da Reuters, infatti, l’accordo potrebbe portare ad una valutazione dell’da oltre undi euro. Suning avrebbe L'articolo

Chi è EQT, il fondo svedese che sta guardando all’Inter

Un profilo del fondo di private equity svedese - sponsorizzato dalla famiglia Wallenberg - che starebbe guardando con interesse al club nerazzurro.

