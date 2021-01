Il Pd fa quadrato attorno a Conte | rischio voto reale

Leggi su agi

(Di giovedì 14 gennaio 2021) AGI - Si riunisce alle 13 l'ufficio politico del Pd, l'organismo dirigente di cui ganno parte il segretario, il vice segretario, i capi delegazione di governo, i capigruppo, e i rappresentanti enti locali. Una riunione inizialmente prevista alle 11 è slittata per consentire ai capigruppo di camera e senato, Graziano Delrio e Andrea Marcucci, di presenziare alle riunioni dei pari grado di Montecitorio e Palazzo Madama. Il vertice serve a fare il punto su quanto accaduto dalle 18 di ieri, quando Matteo Renzi ha annunciato le dimissioni delle ministre di Italia Viva. Per farlo, la riunione sarà allargata anche a tutti i ministri Pd che ieri, a Palazzo Chigi, hanno ribadito la lealtà al presidente del Consiglio, Giuseppe. Zingaretti e "il Paese da ricostruire" Alle 22 di ieri sera, Nicola Zingaretti scrive sui suoi social. "In questi mesi durissimi l'Italia ha ...