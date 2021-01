Il 2021 di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED suona la carica (Di giovedì 14 gennaio 2021) È stato senza dubbio un 2020 assai intenso quello di Cyberpunk 2077, sotto tutti i punti di vista. Da un lato abbiamo avuto i tempi di sviluppo che purtroppo hanno risentito della pandemia e delle difficoltà lavorative annesse e connesse. Dall’altro c’è stato un lancio che non ha lesinato sotto il profilo delle problematiche, soprattutto sulle console più “stagionate”. Il risultato è stato molto diverso dalle aspettative degli addetti ai lavori, che sono stati costretti a correre ai ripari. Nulla è chiaramente perduto, con le prime patch correttive che sono arrivate in tempi record per ripristinare il corretto funzionamento del gioco. Ma CD Projekt RED è consapevole che il lavoro è tutt’altro che finito, e ovviamente è pronta a rimettere i pezzi del puzzle al loro posto. E i piani per il 2021 di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021) È stato senza dubbio un 2020 assai intenso quello di, sotto tutti i punti di vista. Da un lato abbiamo avuto i tempi di sviluppo che purtroppo hanno risentito della pandemia e delle difficoltà lavorative annesse e connesse. Dall’altro c’è stato un lancio che non ha lesinato sotto il profilo delle problematiche, soprattutto sulle console più “stagionate”. Il risultato è stato molto diverso dalle aspettative degli addetti ai lavori, che sono stati costretti a correre ai ripari. Nulla è chiaramente perduto, con le prime patch correttive che sono arrivate in tempi record per ripristinare il corretto funzionamento del gioco. Ma CDRED è consapevole che il lavoro è tutt’altro che finito, e ovviamente è pronta a rimettere i pezzi del puzzle al loro posto. E i piani per ildi ...

