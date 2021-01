Guida Tv Venerdì 15 gennaio 2021 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Guida Tv Venerdì 15 gennaioCosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv Venerdì 15 gennaio Rai 1ore 18:45 L’eredità ore 20:00 Tg 1 ore 20:30 Solti Ignotiore 21:30 La musica che gira intornoProgramma di Fiorella Mannoia ore 23:55 Tv7 Rai 2 ore 18:50 NCIS ore 20:30 Tg2 ore 21:05 TG 2 Postore 21:20 The Good Doctor 4×02 1a Tv ore 22:00 The Resident 2×04-05-06 1a Tv Free Rai 3ore 19:30 TG 3 ore 20:00 Blob ore 20:30 Un posto al sole ore 21:20 Titolo V Programma d’informazione ore 00:00 Linea Notte Canale 5ore 18:50 Caduta Libera (replica) ore 20:00 Tg5 ore 20:35 Striscia la notizia (show)ore 21:45 Amici come prima 1a Tv FreeCommedia degli equivoci che segna il rinnovato sodalizio tra De Sica e Boldi. Licenziato in tronco, un ex direttore d’albergo si finge donna e diventa una ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 14 gennaio 2021)Tv15Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTv15Rai 1ore 18:45 L’eredità ore 20:00 Tg 1 ore 20:30 Solti Ignotiore 21:30 La musica che gira intornoProgramma di Fiorella Mannoia ore 23:55 Tv7 Rai 2 ore 18:50 NCIS ore 20:30 Tg2 ore 21:05 TG 2 Postore 21:20 The Good Doctor 4×02 1a Tv ore 22:00 The Resident 2×04-05-06 1a Tv Free Rai 3ore 19:30 TG 3 ore 20:00 Blob ore 20:30 Un posto al sole ore 21:20 Titolo V Programma d’informazione ore 00:00 Linea Notte Canale 5ore 18:50 Caduta Libera (replica) ore 20:00 Tg5 ore 20:35 Striscia la notizia (show)ore 21:45 Amici come prima 1a Tv FreeCommedia degli equivoci che segna il rinnovato sodalizio tra De Sica e Boldi. Licenziato in tronco, un ex direttore d’albergo si finge donna e diventa una ...

