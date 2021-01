Giappone | prezzi alla produzione dicembre +0 | 5% m m -2% a a

(Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Tornano a salire iin, dopo tre mesi consecutivi di contrazione. Secondo la Bank of Japan, idi fabbrica hanno registrato un aumento dello 0,5% su base mensile, contro il -0,1% del mese precedente e lo 0,2% del consensus. Su base annua, iall’industria hanno registrato un decremento dello 2%. Le stime degli analisti erano per una flessione del 2,2%. Iimport hanno segnato un aumento del 2,2% su base mensile ed un calo del 7% su base tendenziale. Iexport sono saliti dello 0,8% su mese e su anno.

Tornano a scendere gli ordini di macchinari in Giappone a novembre. In particolare ... A dicembre, intanto, salgono i prezzi alla produzione dopo tre mesi consecutivi di contrazione. Secondo la Bank ...Dopo una seduta contrastata per Wall Street (in negativo dei tre principali indici newyorkesi il solo Dow Jones Industrial Average, deprezzatosi di appena lo 0,03% mercoledì), al riavvio delle contrat ...