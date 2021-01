Coronavirus: Sgarbi a ruota libera, 'ristoratori, domani mandate affanc... chi vi dice di chiudere' (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "'Io apro, questo il vostro grido di guerra: voi aprite e io sarò con voi. Aprite! E chi vi dice chiudi, mandatelo a fare in c....". Vittorio Sgarbi senza freni: in un video pubblicato sui suoi canali social, il deputato -da sempre vicino alla causa dei ristoratori costretti a tenere chiuse le serrande- si lancia in un'invettiva in difesa della protesta 'Io Apro', lanciata domani dagli esercenti della ristorazione. Sgarbi, 'bippando' lui stesso gli epiteti e gli insulti del video, esorta i ristoratori ad aprire: "Deve essere un'insurrezione, le multe gliele faremo mangiare", affonda. E ricordando le multe che ha ricevuto lui stesso per aver cenato diverse volte in ristoranti oltre l'orario del coprifuoco, aggiunge: "Hanno multato me. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "'Io apro, questo il vostro grido di guerra: voi aprite e io sarò con voi. Aprite! E chi vichiudi,lo a fare in c....". Vittoriosenza freni: in un video pubblicato sui suoi canali social, il deputato -da sempre vicino alla causa deicostretti a tenere chiuse le serrande- si lancia in un'invettiva in difesa della protesta 'Io Apro', lanciatadagli esercenti della ristorazione., 'bippando' lui stesso gli epiteti e gli insulti del video, esorta iad aprire: "Deve essere un'insurrezione, le multe gliele faremo mangiare", affonda. E ricordando le multe che ha ricevuto lui stesso per aver cenato diverse volte in ristoranti oltre l'orario del coprifuoco, aggiunge: "Hanno multato me. Il ...

