Calciomercato, a tutto Pato: “Sarebbe un sogno poter tornare in Serie A. Con Ibrahimovi? grande coppia, la Fiorentina..” (Di giovedì 14 gennaio 2021) "Sarebbe un sogno poter tornare al Milan".VIDEO Calciomercato Milan, idea Mandzukic per l’attacco: riguarda i gol più belli dell’ex JuventusHa esordito così, in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', Alexandre Pato. Attualmente svincolato, il calciatore originario di Paranà, ha avuto una lunga carriera contraddistinta da numerosi infortuni che non sempre gli hanno permesso di esprimere tutto il suo talento e la sua alta classe. Il 'Papero' si è da poco svincolato dal San Paolo ed è alla ricerca di una nuova avventura che possa portare nuovi stimoli e motivazioni. Ecco di seguito, le dichiarazioni dell'attaccante classe '89.STATUS DI FORMA E FUTURO- "Sento dire che in Italia potrebbero esserci club interessati a me. Ma vorrei mettere ben in chiaro che a ... Leggi su mediagol (Di giovedì 14 gennaio 2021) "unal Milan".VIDEOMilan, idea Mandzukic per l’attacco: riguarda i gol più belli dell’ex JuventusHa esordito così, in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', Alexandre. Attualmente svincolato, il calciatore originario di Paranà, ha avuto una lunga carriera contraddistinta da numerosi infortuni che non sempre gli hanno permesso di esprimereil suo talento e la sua alta classe. Il 'Papero' si è da poco svincolato dal San Paolo ed è alla ricerca di una nuova avventura che possa portare nuovi stimoli e motivazioni. Ecco di seguito, le dichiarazioni dell'attaccante classe '89.STATUS DI FORMA E FUTURO- "Sento dire che in Italia potrebbero esserci club interessati a me. Ma vorrei mettere ben in chiaro che a ...

DiMarzio : #Slimani al #Lione e #Dembele all'#AtleticoMadrid: tutto fatto - DiMarzio : #Strootman al @GenoaCFC, un clamoroso ritorno in Italia: tutto tra poco a #calciomercato @SkySport - ruiu19 : Esattamente 9 anni fa, a quest’ora, era tutto fatto per il colpo che avrebbe cambiato la storia del calcio italiano… - Mediagol : #Calciomercato, a tutto Pato: 'Sarebbe un sogno poter tornare in #SerieA. Con Ibrahimovic grande coppia, la… - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ?? #Milan: tutto fatto per l'acquisto di #Meité dal #Torino ?? La formula e le cifre dell'affare #LBDV #LeBombeDiVlad #Ca… -