Berlusconi ricoverato a Monaco per un problema al cuore (Di giovedì 14 gennaio 2021) Silvio Berlusconi è stato ricoverato a Monaco per un problema cardiaco. Ad annunciarlo è stato il professore Zangrillo con una nota all'ANSA: "Berlusconi è stato ricoverato per un problema cardiaco aritmologico. Lunedì sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento e ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché non ho ritenuto prudente non affrontare il trasporto in Italia" - conclude Zangrillo - .caption id="attachment 876975" align="alignnone" width="594" Berlusconi (Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 14 gennaio 2021) Silvioè statoper uncardiaco. Ad annunciarlo è stato il professore Zangrillo con una nota all'ANSA: "è statoper uncardiaco aritmologico. Lunedì sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento e ho imposto il ricovero ospedaliero aperché non ho ritenuto prudente non affrontare il trasporto in Italia" - conclude Zangrillo - .caption id="attachment 876975" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/caption ITA Sport Press.

Adnkronos : ++#Berlusconi ricoverato in ospedale++ - repubblica : Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Monaco - TgLa7 : Il leader di Forza Italia #Berlusconi ricoverato all'Ospedale Cardiotoracico di Monaco per accertamenti - neXtquotidiano : Berlusconi ricoverato per problemi cardiaci - Mediagol : Berlusconi, problemi cardiaci per l'ex patron del Milan: ricoverato d'urgenza in ospedale a Monaco -