Bar: divieto di asporto dopo le 18 solo per le bevande? (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il divieto di vendita da asporto per i bar potrebbe essere limitato solo alle bevande e agli alcolici. E’ l’ipotesi, secondo quanto si apprende, emersa nel corso della riunione tra governo e Regioni dopo che diversi governatori hanno sollevato perplessità sulla misura. Il ministro Boccia, sempre secondo quanto si apprende, avrebbe ribadito la volontà del governo di mantenere la norma per evitare casi di movida ma avrebbe garantito che il governo recepirà le perplessità delle regioni e che palazzo Chigi e il Mise stanno valutando come limitare al massimo i divieti. L'articolo proviene da nextQuotidiano. Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ildi vendita daper i bar potrebbe essere limitatoallee agli alcolici. E’ l’ipotesi, secondo quanto si apprende, emersa nel corso della riunione tra governo e Regioniche diversi governatori hanno sollevato perplessità sulla misura. Il ministro Boccia, sempre secondo quanto si apprende, avrebbe ribadito la volontà del governo di mantenere la norma per evitare casi di movida ma avrebbe garantito che il governo recepirà le perplessità delle regioni e che palazzo Chigi e il Mise stanno valutando come limitare al massimo i divieti. L'articolo proviene da nextQuotidiano.

rtl1025 : ?? Nel nuovo #dpcm, è intenzione del governo confermare il divieto di spostamento anche in zona gialla e vietare l'a… - TgLa7 : #Speranza Nel nuovo #Dpcm, il governo vuole confermare il divieto di spostamento fra Regioni anche in zona gialla e… - NicolaPorro : La stretta anti-movida con il divieto di asporto ai bar dopo le 18 torna a far additare i #giovani come 'untori', c… - neXtquotidiano : Bar: divieto di asporto dopo le 18 solo per le bevande? - Noovyis : (Bar: divieto di asporto dopo le 18 solo per le bevande?) Playhitmusic - -