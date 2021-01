Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 13 gennaio 2021 (Di giovedì 14 gennaio 2021) I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 13 gennaio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la partita di calcio di Coppa Italia: Juventus – Genova ha totalizzato 4865 spettatori (18.92% di share). La fiction Made in Italy su Canale5 ha conquistato 3249 spettatori (13.74%). Il film Sopravvissuto – The Martian su Italia1 ne ha avuti 1666 (7.40%); su Rai2 il film La ragazza dei tulipani ha portato a casa 1154 spettatori (4.95%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 2195 spettatori (9.75%). Su Rete4 la puntata di Stasera Italia Speciale ha totalizzato 1051 spettatori (4.64%) e su La7 Speciale TgLa7 ne ha avuti 1335 (5.38%). Ascolti tv Access ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 14 gennaio 2021) Idei programmi più visti di13, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la partita di calcio di Coppa Italia: Juventus – Genova ha totalizzato 4865 spettatori (18.92% di share). La fiction Made in Italy su Canale5 ha conquistato 3249 spettatori (13.74%). Il film Sopravvissuto – The Martian su Italia1 ne ha avuti 1666 (7.40%); su Rai2 il film La ragazza dei tulipani ha portato a casa 1154 spettatori (4.95%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 2195 spettatori (9.75%). Su Rete4 la puntata di Stasera Italia Speciale ha totalizzato 1051 spettatori (4.64%) e su La7 Speciale TgLa7 ne ha avuti 1335 (5.38%).tv Access ...

fattoquotidiano : Discovery Italia chiude un altro anno da record e registra nel 2020 il suo miglior anno di sempre, leggi i dati - zerocazzatetv : Ma parliamo dei 'fenomeni' creati dai giornaloni. 'Record di ascolti'? Quali? Delle due l'una: @ChiaraMaff sa quant… - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Coppa Italia Juventus-Genoa, Made in Italy | Dati Auditel 13 gennaio 2021 - CorriereCitta : Ascolti tv mercoledì 13 gennaio 2021: Coppa Italia Juventus vs Genoa, Made in Italy, The Martian, dati Auditel e sh… - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Milan – Torino, Viaggio nella Grande Bellezza | Dati Auditel 12 gennaio 2021 -