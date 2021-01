**Whatsapp: dopo modifiche a privacy è psicosi tra utenti, boom di Telegram** (2) (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Adnkronos) – Un messaggio che ha creato “una psicosi, portando centinaia di migliaia di utenti ad abbandonare WhatsApp per servizi analoghi come Signal o Telegram, a dimostrazione di come gli italiani siano sempre più attenti alla propria privacy e siano disposti a cambiare le proprie abitudini per difenderla”, aggiunge Gabriele. Consumerismo No Profit seguirà questo tema importantissimo per la tutela dei consumatori, affinché si faccia chiarezza sulle “zone grigie relative al trattamento dei dati personali degli utenti, in modo che gli stessi abbiano tutte le informazioni necessarie per prendere decisioni consapevoli”, spiega. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Adnkronos) – Un messaggio che ha creato “una, portando centinaia di migliaia diad abbandonare WhatsApp per servizi analoghi come Signal o Telegram, a dimostrazione di come gli italiani siano sempre più attenti alla propriae siano disposti a cambiare le proprie abitudini per difenderla”, aggiunge Gabriele. Consumerismo No Profit seguirà questo tema importantissimo per la tutela dei consumatori, affinché si faccia chiarezza sulle “zone grigie relative al trattamento dei dati personali degli, in modo che gli stessi abbiano tutte le informazioni necessarie per prendere decisioni consapevoli”, spiega. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Agenzia_Ansa : Nessuna modifica alla condivisione dei dati #WhatsApp con #Facebook nella Regione europea. Lo precisa la società do… - Ladygalga1 : RT @Lantidiplomatic: Dopo l'esodo dei suoi utenti, ecco come #Telegram prende in giro #WhatsApp Articolo ?? - Altroconsumo : Dopo aver abbandonato Libra, il progetto di criptovaluta nato per fare concorrenza a Bitcoin, ora @Facebook ci ripo… - zazoomblog : Whatsapp: dopo modifiche a privacy è psicosi tra utenti boom di Telegram (3) - #Whatsapp: #modifiche #privacy - TV7Benevento : **Whatsapp: dopo modifiche a privacy è psicosi tra utenti, boom di Telegram** (4)... -

Ultime Notizie dalla rete : **Whatsapp dopo **Whatsapp: dopo modifiche a privacy è psicosi tra utenti, boom di Telegram** (3) Il Tempo Incendio scuolabus Colli al Metauro: individuato il responsabile del rogo

Le indagini erano state avviate un anno e mezzo fa: si tratta di una persona che ha agito per motivi di rancore personali ...

Meteo, da una inusuale estate all'inverno in solo 7 giorni

Sarà sabato, in concomitanza dell’ingresso delle correnti fredde, che il tempo peggiorerà ulteriormente con rovesci diffusi e neve in calo sin verso i 900/1000 m sui rilievi centro orientali. Catania ...

Le indagini erano state avviate un anno e mezzo fa: si tratta di una persona che ha agito per motivi di rancore personali ...Sarà sabato, in concomitanza dell’ingresso delle correnti fredde, che il tempo peggiorerà ulteriormente con rovesci diffusi e neve in calo sin verso i 900/1000 m sui rilievi centro orientali. Catania ...