Scaleup company italiane in forte crescita | ma non è ancora sufficiente La scheda video di Rosario Cerra

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)in, ma non èNellanews di questa settimana, presidente del Centro Economia Digitale, ci porta all’attenzione alcuni dati emersi nell’ultimo report di Mind the Bridge “TechItaly 2020”, che ci mostra i numeri italiani relativi ai capitali raccolti dalle, ossia quelle Startup che hanno raccolto oltre un milione di euro in finanziamenti. Dall’analisi effettuata possiamo affermare che, nonostante vi siano dei trend positivi didegli investimenti fatti anche durante un periodo difficile come quello causato dalla pandemia, siamoben lontani dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Scaleup company

StartupBusiness

