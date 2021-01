Salvini, Meloni e la Cdu post-Merkel. Parla Marian Wendt (Di mercoledì 13 gennaio 2021) È un bivio identitario, di quelli che capitano ogni trent’anni. La Cdu tedesca deve fare i conti con il dopo-Merkel, questo week-end. Più ancora del toto-nomi, che vede in campo tre grandi sfidanti, Armin Laschet, Friedrich Merz e Norbert Röttgen, c’è in ballo il Dna del più grande partito popolare europeo, architrave dell’alleanza che regge la Commissione Ue di Ursula von der Leyen. Poi la corsa al cancellierato, per colmare un vuoto da vertigine lasciato dalla più popolare figura politica europea. “La Grosse Koalition ha fatto il suo tempo, è finita”, dice a Formiche.net Marian Wendt. Trentaquattro anni, originario della Sassonia e nel Bundestag dal 2013, Wendt è una promessa del partito e un volto noto anche in Italia. È stato lui, a marzo dell’anno scorso, a coordinare gli aiuti da Berlino per il ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 gennaio 2021) È un bivio identitario, di quelli che capitano ogni trent’anni. La Cdu tedesca deve fare i conti con il dopo-, questo week-end. Più ancora del toto-nomi, che vede in campo tre grandi sfidanti, Armin Laschet, Friedrich Merz e Norbert Röttgen, c’è in ballo il Dna del più grande partito popolare europeo, architrave dell’alleanza che regge la Commissione Ue di Ursula von der Leyen. Poi la corsa al cancellierato, per colmare un vuoto da vertigine lasciato dalla più popolare figura politica europea. “La Grosse Koalition ha fatto il suo tempo, è finita”, dice a Formiche.net. Trentaquattro anni, originario della Sassonia e nel Bundestag dal 2013,è una promessa del partito e un volto noto anche in Italia. È stato lui, a marzo dell’anno scorso, a coordinare gli aiuti da Berlino per il ...

