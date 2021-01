Ristoratori sul piede di guerra | “Apriamo anche a cena”

Leggi su chenews

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) La protesta monta nel paese, sarebbero oltre 50mila le adesioni all’iniziativa #ioapro l’iniziativa promossa da un ristoratore di Pesaro. PixabayL’iniziativa promossa dal ristoratore Umberto Carriera, ristoratore ribelle di Pesaro, collezionista intramontabile di multe e verbali vari. L’iniziativa partita per chiedere aidi restare aperti a, di trasgredire le regole imposte dal Governo, di sopravvivere a quello che sta succedendo, ha raccolto circa 60mila adesioni. Tra Lombardia ed Emilia Romagna, si concentra il picco delle sottoscrizioni all’iniziativa. Una trasgressione bella e buona certo, ma che cela la voglia di riscatto di una categoria che forse più di ogni altra, ha subito ingenti perdite dovute alla crisi causata dal Covid, e chiaramente dalle chiusure imposte dal Governo come misure di sicurezza per non ...