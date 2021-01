Rifiuti smaltiti in mare: il sospetto dei pm sulla nave quarantena (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mauro Indelicato Gli inquirenti hanno acceso i riflettori sulle modalità con le quali le navi usate per la quarantena dei migranti smaltiscono i reflui prodotti a bordo, Patronaggio: "Le acque nere a una certa distanza dalla costa non possono essere riversate in mare, stiamo indagando" Un'inchiesta è stata aperta ad Agrigento sulle modalità di sversamento delle navi usate per la quarantena dei migranti. A dichiararlo è stato nelle scorse ore il procuratore della città siciliana, Luigi Patronaggio. Il caso è diventato noto dalla denuncia contenuta in una puntata della trasmissione Report a metà dicembre, dedicato alle modalità con le quali le navi in Italia gestiscono i reflui prodotti a bordo. È emerso che anche i mezzi usati per ospitare i migranti in isolamento non hanno mai conferito le acque nere presso i centri ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mauro Indelicato Gli inquirenti hanno acceso i riflettori sulle modalità con le quali le navi usate per ladei migranti smaltiscono i reflui prodotti a bordo, Patronaggio: "Le acque nere a una certa distanza dalla costa non possono essere riversate in, stiamo indagando" Un'inchiesta è stata aperta ad Agrigento sulle modalità di sversamento delle navi usate per ladei migranti. A dichiararlo è stato nelle scorse ore il procuratore della città siciliana, Luigi Patronaggio. Il caso è diventato noto dalla denuncia contenuta in una puntata della trasmissione Report a metà dicembre, dedicato alle modalità con le quali le navi in Italia gestiscono i reflui prodotti a bordo. È emerso che anche i mezzi usati per ospitare i migranti in isolamento non hanno mai conferito le acque nere presso i centri ...

