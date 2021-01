PEPP | Lagarde | se necessario pronti a “ricalibrare”

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Al momento qualunque tipo di inasprimento sarebbe ampiamente ingiustificato” dal punto di vista della politica monetaria. Lo ha affermato la Presidente della BCE Christine, intervistata durante il convegno Reuters Next. Guardando, in generale, alle politiche economiche ha aggiunto che in questa fase uno degli errori da evitare è quello di “rimuovere troppo presto” gli aiuti all’economia. Se servirà un impegno finanziario maggiore attraverso gli acquisti per l’emergenza pandemica (), la BCE è pronta a “” il programma, ma se non ci sarà bisogno di spendere l’intero ammontare programmato finora, pari a 1.850 miliardi, questo non sarà speso. “La questione chiave – ha aggiunto – è continuare a garantire condizioni finanziarie favorevoli”. Per le prospettive di ripresa economica nell’area euro “sarebbe ...