Little Nightmares 2 | da oggi disponibile la demo!

Da oggi è disponibile la demo di Little Nightmares 2, andiamo a scoprire per quali console e tutti i dettagli necessari sul prossimo titolo di Tarsier Studios e Bandai Namco Presentato durante lo scorso anno, Little Nightmares 2, è pronto a sbarcare nel mercato videoludico nel prossimo mese di Febbraio. Esattamente il gioco uscirà l'11 Febbraio per PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch. Anche sulle console next gen, Xbox Series X/S e PlayStation 5 sarà disponibile Little Nightmares 2, di cui da oggi è disponibile la demo. Demo che, però, non sarà inizialmente disponibile per tutte le console.

