“Lei è così…”. Filippo Nardi choc, commenta la crisi di pianto e le urla furiose di Maria Teresa Ruta poi cancella tutto (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Maria Teresa Ruta ha avuto un mental breakdown al GF Vip, il motivo è da imputare a certe battute fatte da Cecilia Capriotti che, dopo aver scoperto di essere stata nominata dalla conduttrice gliele ha tornate indietro con gli interessi. La Capriotti ha attaccato Maria Teresa Ruta accusandola di falsità e di manipolazione. Poche ore fa, malignamente, ha anche affermato di aver dormito male alludendo al russare di Maria Teresa Ruta. MTR allora, improvvisamente, si è recata in area piscina in lacrime. In lacrime, Maria Teresa Ruta ha affrontato il discorso delle nomination accusate sempre senza un motivo apparente e della sua insicurezza fisica, confessato a Stefania Orlando: “Mi vedo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021)ha avuto un mental breakdown al GF Vip, il motivo è da imputare a certe battute fatte da Cecilia Capriotti che, dopo aver scoperto di essere stata nominata dalla conduttrice gliele ha tornate indietro con gli interessi. La Capriotti ha attaccatoaccusandola di falsità e di manipolazione. Poche ore fa, malignamente, ha anche affermato di aver dormito male alludendo al russare di. MTR allora, improvvisamente, si è recata in area piscina in lacrime. In lacrime,ha affrontato il discorso delle nomination accusate sempre senza un motivo apparente e della sua insicurezza fisica, confessato a Stefania Orlando: “Mi vedo ...

