La bimba morta a Cabiate «Giocava | non aveva sintomi»

tinapica88: La moglie di mio cugino è morta oggi. 39 anni. Lascia una bimba di 10. Covid. Ma tanto uccide solo i vecchi. Vaffanculo.

All’Ospedale di Bergamo, dove era stata trasportata in condizioni gravissime da Cabiate, è purtroppo morta poche ore dopo il ricovero la bimba di un anno e mezzo che sarebbe stata colpita da una stufe ...Drammatico incidente domestico in un’abitazione in via Dante Alighieri a Cabiate (Como). Una bimba di due anni e mezzo è morta mentre stava giocando in casa.