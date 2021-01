Inter, Conte: “Con la Juventus test importante per vedere a che livello siamo” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il commento a fine gara con la Fiorentina del tecnico dell'Inter Antonio Conte dopo che i nerazzurri hanno ottenuto la qualificazione con l'incornata di Lukaku su assist di Barella. Ai quarti di finale il derby in gara secca il Milan di Stefano Pioli.Questa l'analisi del tecnico nerazzurro al termine del match ai microfoni di Inter TV:"I ragazzi sono stati bravi, hanno giocato 120 minuti con un buon ritmo e una buona organizzazione. Sono Contento anche per chi aveva avuto meno possibilità di giocare, le risposto sono state positive a testimonianza del fatto questi ragazzi hanno a cuore l'Inter e vogliono sempre fare bene".Quali sono le risposte avute da questa partita?"Solo risposte positive. Avevo detto ieri che, al di là delle scelte, sarebbe scesa in campo la migliore ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il commento a fine gara con la Fiorentina del tecnico dell'Antoniodopo che i nerazzurri hanno ottenuto la qualificazione con l'incornata di Lukaku su assist di Barella. Ai quarti di finale il derby in gara secca il Milan di Stefano Pioli.Questa l'analisi del tecnico nerazzurro al termine del match ai microfoni diTV:"I ragazzi sono stati bravi, hanno giocato 120 minuti con un buon ritmo e una buona organizzazione. Sononto anche per chi aveva avuto meno possibilità di giocare, le risposto sono state positive aimonianza del fatto questi ragazzi hanno a cuore l'e vogliono sempre fare bene".Quali sono le risposte avute da questa partita?"Solo risposte positive. Avevo detto ieri che, al di là delle scelte, sarebbe scesa in campo la migliore ...

