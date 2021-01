Insediamento Biden, la programmazione TV e streaming qui da noi in Italia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mercoledì 20 gennaio, il nuovo Presidente degli Stati Uniti Joe Biden presterà giuramento a Washington. Si tratta del passaggio formale che segnerà l’inizio della Presidenza Biden, e farà calare definitivamente il sipario sui quattro anni di Donald Trump. L’ex numero due dell’amministrazione Obama avrà gli occhi di tutto il mondo puntati addosso: da una parte c’è grande attesa per vederlo all’opera nei suoi primi cento giorni da Presidente, dall’altra è impossibile celare il timore sui possibili disordini che potrebbero scoppiare nella capitale, dopo l’assalto al Parlamento del 6 gennaio. Anche in Italia il giuramento del 46° Presidente degli Stati Uniti d’America sarà seguito con grande pathos: a seguire trovate le info su quando e dove vedere la diretta TV della cerimonia d’Insediamento di Biden ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mercoledì 20 gennaio, il nuovo Presidente degli Stati Uniti Joepresterà giuramento a Washington. Si tratta del passaggio formale che segnerà l’inizio della Presidenza, e farà calare definitivamente il sipario sui quattro anni di Donald Trump. L’ex numero due dell’amministrazione Obama avrà gli occhi di tutto il mondo puntati addosso: da una parte c’è grande attesa per vederlo all’opera nei suoi primi cento giorni da Presidente, dall’altra è impossibile celare il timore sui possibili disordini che potrebbero scoppiare nella capitale, dopo l’assalto al Parlamento del 6 gennaio. Anche inil giuramento del 46° Presidente degli Stati Uniti d’America sarà seguito con grande pathos: a seguire trovate le info su quando e dove vedere la diretta TV della cerimonia d’di...

