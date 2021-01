I racconti sulla canzone sulla cacca

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Mi raccontate con parole vostre cosa abbiamo fatto oggi pomeriggio? «Abbiamo fatto la discussione, prima. Poi abbiamo fattolae abbiamo cantato quello che avevamo scritto». «Mi ricordo che io avevo detto che lapuzza». «Sì, perché abbiamo parlato della. Perché poi abbiamo cominciato la». «Mi fa ridere». «Anche a me. Perché laesce dal sedere e a me il sedere fa ridere». «A me laè piaciuta molto». Iniziamo dalla discussione che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.