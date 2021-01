Highlights Brooklyn Nets-Denver Nuggets 122-116 | NBA 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Glie le azioni salienti di, match della notte NBAva oltre le polemiche e oltre le assenze, sconfiggendograzie a un superbo Kevin Durant. Una rimonta quella dei newyorkesi, culminata dal canestro di Bruce Brown (16 punti). Una volta avanti, Durant ha chiuso i conti: il numero 7 sigla 34 totali, conditi con 13 assist e nove rimbalzi. Occasione persa per la franchigia del Colorado, crollata nell’ultimo quarto d’ora in seguito a un 29-4 di parziale, dopo aver dato l’impressione di poter controllare nella prima parte. Vana la prestazione di Nikola Jokic da 23 punti, 11 assist, otto rimbalzi e ben sette recuperi: nervosissimo il serbo a fine partita, quando in panchina ha ...