GF Vip, che gaffe di Rosalinda Cannavò: il web non la perdona (Di giovedì 14 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. gaffe che non può passare inosservata di Rosalinda Cannavò al GF Vip. Ma che cosa è successo dentro la Casa? I dettagli. Le attenzioni sulla Casa del ‘Grande Fratello Vip’ non si spengono davvero mai. Su questo ovviamente non ci possono essere dubbi. A interessare ai telespettatori e al mondo dei social network non interessano Leggi su youmovies (Di giovedì 14 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.che non può passare inosservata dial GF Vip. Ma che cosa è successo dentro la Casa? I dettagli. Le attenzioni sulla Casa del ‘Grande Fratello Vip’ non si spengono davvero mai. Su questo ovviamente non ci possono essere dubbi. A interessare ai telespettatori e al mondo dei social network non interessano

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che i primi VIP salvi sono Maria Teresa, Dayane e Tommaso! - pomeriggio5 : La nostra @carmelitadurso ha messo il rossetto rosso come la puntata di FUOCO che vi aspetta oggi a #Pomeriggio5!… - trash_italiano : SEMPRE CONVINTISSIMO CHE I DESTINATARI DELLA POSTA NON SIANO FAN DEI VIP CHE ENTRANO: MARIA LI PIAZZA E LORO, MUTI,… - federica1119 : @alycien5 Se è x questo tutto Twitter fomenta su ciascun VIP, a me spiace solo x Dayane che ne' parlino in questi… - salvato86433282 : una nota doverosa- E SE L'INTELLIGENZA DELL'ANTI VACCINO SI SVEGLIA PER REAZIONE E NE COMBINA DI TUTTI COLORI CON G… -