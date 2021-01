Flash News del 13 Gennaio 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Governo sull’orlo della crisi, ieri sera il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al piano per la ripresa, ovvero il Recovery Plan. Con l’astensione delle due Ministre di Italia Viva e Renzi minaccia di ritirare la delegazione dall’esecutivo. Il Partito ha annunciato una conferenza stampa oggi pomeriggio; Il Premier Giuseppe Conte avverte “non ci sarà un nuovo esecutivo con Italia Viva se Renzi aprirà la crisi“, in queste ore si tenta un’ultima mediazione, il Partito Democratico insiste per il dialogo. Mentre dal fronte 5 Stelle, Peppe Grillo lancia l’appello “maggioranza e opposizione siano responsabili, diventiamo costruttori“; Intanto peggiorano tutti i parametri dell’epidemia da Coronavirus nel nostro Paese. Il Ministro della Salute Roberto Speranza lo ha confermato in aula, illustrando i contenuti del nuovo Dpcm con le misure di contenimento del Covid. Proroga al 30 ...