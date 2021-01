“Dynamite” la superhit dei Bts è disco di platino

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) “”, la super hit della band coreana Bts, è un vero e proprio brano dei record! Il singolo, contenuto nel nuovo album di inediti “Be” (Deluxe Edition) uscito a novembre 2020, è stato certificatoin Italia (FIMI/GfK) e dalla sua pubblicazione non ha mai smesso di collezionare record in tutto il mondo, fino alla consacrazione definitiva con la nomination alla 63ª edizione dei GRAMMY AWARDS per Best Pop duo/Group Performance! “, primo brano completamente in inglese della band, è nato con lo scopo di infondere un’ondata di necessaria energia e speranza in un momento storico difficile e complicato per tutto il mondo, e ha raggiunto quasi 1 MILIARDO DI STREAM, è stato per 3 settimane alla #1 della classifica americana Hot 100 di Billboard, ha raggiunto la #1 delle classifiche Global di Spotify e globale di Shazam, ...