Dalla Turchia sicuri, colpo Milan per il centrocampo: è fatta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Milan vicino a rinforzare il suo centrocampo con Kahveci: secondo un media turco il centrocampista diventerà rossonero nelle prossime ore Idea di mercato per il Milan che guarda in Turchia per rinforzare il proprio centrocampo. I rossoneri sono interessati a Irfan Can Kahveci dell’Instanbul Basaksehir. Il suo nome circola già da qualche mese sui Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilvicino a rinforzare il suocon Kahveci: secondo un media turco il centrocampista diventerà rossonero nelle prossime ore Idea di mercato per ilche guarda inper rinforzare il proprio. I rossoneri sono interessati a Irfan Can Kahveci dell’Instanbul Basaksehir. Il suo nome circola già da qualche mese sui Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

matteosalvinimi : #Salvini: Sugli USA: NO a lezioni di diritti umani e democrazia da Paesi che mettono in carcere oppositori o ammazz… - LaManchuu : RT @beretta_g: Aggiungo che dal registro del commercio estero dell'ISTAT si evince che dalla provincia di Cagliari (dove ha sede la #RwmIta… - calciomercatoit : ???? #Milan, dalla Turchia sicuri: offerta per #Kahveci ?? #CMITmercato - aleferm71 : RT @MarianoGiustino: Prosegue anche oggi l’attività di falsificazione e di gravissima diffamazione della mia attività di corrispondente di… - xulnet : RT @MarianoGiustino: Prosegue anche oggi l’attività di falsificazione e di gravissima diffamazione della mia attività di corrispondente di… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Turchia Can Yaman, l'attore del momento: dalla Turchia al remake di Sandokan Corriere della Sera Turchia: Erdogan, vinceremo anche elezioni presidenziali del 2023

La coalizione guidata dal partito Giustizia e sviluppo (Akp) vincerà anche le elezioni presidenziali del 2023. Lo ha dichiarato il ...

Meteo: IRRUZIONE FREDDA DALLA RUSSIA, conseguenze per l’ITALIA, ultimi AGGIORNAMENTI

Aria molto fredda di matrice continentale si propaga dalla Russia verso l'Europa centrale, avrà delle conseguenze anche sull'Italia. GELO RUSSO IN ARRIVO - L'affondo artico continentale di matrice rus ...

La coalizione guidata dal partito Giustizia e sviluppo (Akp) vincerà anche le elezioni presidenziali del 2023. Lo ha dichiarato il ...Aria molto fredda di matrice continentale si propaga dalla Russia verso l'Europa centrale, avrà delle conseguenze anche sull'Italia. GELO RUSSO IN ARRIVO - L'affondo artico continentale di matrice rus ...