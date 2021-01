Covid, in Usa record di morti: in 24 ore sono stati 4.500 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) I morti per Covid negli stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati circa 4.500, un nuovo record. E' quanto emerge dai dati della John Hopkins University. Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 gennaio 2021) IpernegliUniti nelle ultime 24 orecirca 4.500, un nuovo. E' quanto emerge dai dati della John Hopkins University.

Agenzia_Ansa : #Covid, focolai in #Cina, 22 milioni di persone in lockdown. Misure restrittive per tre città nella provincia di He… - RaffaeleFitto : Quello che sta accadendo fra #Renzi e #Conte è imbarazzante, ma se @FratellidItalia chiede di andare a votare è IRR… - Agenzia_Ansa : #Covid, gli #Usa richiederanno test a tutti i passeggeri di compagnie aeree internazionali. Lo riporta il Wall Stre… - TelevideoRai101 : Covid, nuovo record di morti negli Usa - francescolett11 : RT @antonio_bordin: Ai mentecatti secondo i quali non si può andare ad elezioni perché c’è il #Covid, vorrei ricordare che gli #USA a novem… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Usa Covid Usa, disastro in California: Disneyland diventa un centro vaccini Corriere della Sera LETTERA Un giornalista dovrebbe essere super partes?

Grazie della segnalazione. Spesso lei ed io non siamo d’accordo, caro FFF, ma le do atto di non aver mai usato certe espressioni. Noti bene: nella sostanza, la signora (?) che le ha scritto ha ragione ...

Quarta Repubblica, Covid e Donald Trump gli argomenti del programma di Nicola Porro

Come sempre numerosi e autorevoli gli ospiti, a iniziare da Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma e presidente dell'Associazione delle industrie cinematografiche. Inoltre annunciata la partecipazione ...

Grazie della segnalazione. Spesso lei ed io non siamo d’accordo, caro FFF, ma le do atto di non aver mai usato certe espressioni. Noti bene: nella sostanza, la signora (?) che le ha scritto ha ragione ...Come sempre numerosi e autorevoli gli ospiti, a iniziare da Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma e presidente dell'Associazione delle industrie cinematografiche. Inoltre annunciata la partecipazione ...