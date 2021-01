Con il lockdown non è nemmeno calato il Pm10 in Lombardia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI - Nel 2020, anno in cui il traffico auto è diminuito a causa del lockdown, e molte aziende si sono fermate, non c'è stato quel calo proporzionale di Pm10 nell'aria come ci si sarebbe aspettato. Pm10 nel 2020 in linea con la media annua: non è calato senza traffico auto Da un'analisi presentata da Arpa Lombardia, durante una conferenza stampa dell'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, emerge che "il Pm10 nel 2020 é stato in linea con la media annua, ma come giorni di superamento é stato peggiore del 2019". L'anno scorso "su tutto il territorio regionale è stato rispettato il valore del limite medio annuo di 40 microgrammi per metro cubo per il Pm10. Ma i dati sono comunque sorprendenti perché il lockdown, con il conseguente blocco del traffico veicolare, non ha ... Leggi su agi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI - Nel 2020, anno in cui il traffico auto è diminuito a causa del lockdown, e molte aziende si sono fermate, non c'è stato quel calo proporzionale dinell'aria come ci si sarebbe aspettato.nel 2020 in linea con la media annua: non èsenza traffico auto Da un'analisi presentata da Arpa Lombardia, durante una conferenza stampa dell'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, emerge che "ilnel 2020 é stato in linea con la media annua, ma come giorni di superamento é stato peggiore del 2019". L'anno scorso "su tutto il territorio regionale è stato rispettato il valore del limite medio annuo di 40 microgrammi per metro cubo per il. Ma i dati sono comunque sorprendenti perché il lockdown, con il conseguente blocco del traffico veicolare, non ha ...

