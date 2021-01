Avengers 5: ci sarà una nuova fase per l’MCU? Ecco cosa ha detto il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige in proposito (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Avengers 5 potrebbe essere una realtà, anche se ci vorrà molto tempo. A dirlo è Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios. La notizia ha fatto subito il giro del Web. Infatti, Ecco cosa ha detto nei dettagli il presidente. Ci dobbiamo ancora pensare ma dovremmo dare un sì, a un certo punto Kevin Feige Secondo i ben informati, con “Sì” si intende che il presidente dovrà dare un punto fermo con i creativi del team per capire come fare un Avengers 5 e quando farlo. Infatti, la fase 4 ha subìto un rallentamento importante per via della pandemia. In più, mai come stavolta fioccano le serie tv collegate all’universo ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 13 gennaio 2021)5 potrebbe essere una realtà, anche se ci vorrà molto tempo. A dirlo èdei. La notizia ha fatto subito il giro del Web. Infatti,hanei dettagli il. Ci dobbiamo ancora pensare ma dovremmo dare un sì, a un certo puntoSecondo i ben informati, con “Sì” si intende che ildovrà dare un punto fermo con i creativi del team per capire come fare un5 e quando farlo. Infatti, la4 ha subìto un rallentamento importante per via della pandemia. In più, mai come stavolta fioccano le serie tv collegate all’universo ...

