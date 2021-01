Ai rom casa, diaria e dieta bilanciata. Lei costretta a vivere in macchina. La storia agghiacciante (video) (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ritorna Mario Giordano con il suo “Fuori dal coro“su Rete 4. C’è la crisi di governo al centro dell’attenzione, ma il conduttore non dimentica l’Italia che soffre e dà voce alla situazione disperata della signora Angelina, una donna in grave difficoltà, come molti altri, che vivono gli effetti della pandemia da coronavirus e non solo. La povera donna ai microfoni ha raccontato un paradosso indigeribile: “I rom vivono con 41 euro al giorno per tre mesi e possono addirittura godere di una dieta predisposta“. E lei? Vengono le lacrime agli occhi a credere che le istituzioni non possano intervenire a sanare situazioni ai limiti della civiltà. Sentire come vive la signora Angelina per credere. Rom in casa lei in macchina A Fuori dal coro su Rete 4 Mario Giordano intervista la signora Angelina, e la sua testimonianza è drammatica, come sui ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ritorna Mario Giordano con il suo “Fuori dal coro“su Rete 4. C’è la crisi di governo al centro dell’attenzione, ma il conduttore non dimentica l’Italia che soffre e dà voce alla situazione disperata della signora Angelina, una donna in grave difficoltà, come molti altri, che vivono gli effetti della pandemia da coronavirus e non solo. La povera donna ai microfoni ha raccontato un paradosso indigeribile: “I rom vivono con 41 euro al giorno per tre mesi e possono addirittura godere di unapredisposta“. E lei? Vengono le lacrime agli occhi a credere che le istituzioni non possano intervenire a sanare situazioni ai limiti della civiltà. Sentire come vive la signora Angelina per credere. Rom inlei inA Fuori dal coro su Rete 4 Mario Giordano intervista la signora Angelina, e la sua testimonianza è drammatica, come sui ...

