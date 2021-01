A1 | terribile scontro tra Valmontone e San Cesareo | un morto e 3 feriti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)incidente nella serata di oggi, 13 gennaio, sull’Autostrada A1, nel tratto compreso trae San. Due mezzi si sono scontrati violentemente per ragioni ancora al vaglio delle forze dell’ordine e nell’urto una persona è deceduta e altre tre sono rimaste gravemente ferite. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 20:50 e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per estrarre le persone dalle lamiere. Purtroppo uno degli occupanti, una volta consegnato ai sanitari del 118, era in condizioni gravissime. Per diversi minuti è stato fatto il massaggio cardiaco per tentare di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Altre tre persone sono invece state trasportate in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia stradale per i rilievi. L’autostrada è stata momentaneamente chiusa per ...