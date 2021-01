Supercoppa | De Laurentis chiede il rinvio

(Di martedì 12 gennaio 2021) Prosegue lo scontro Juve-Napoli Dopo il match del 4 ottobre scorso, prima vinto a tavolino e poi da rigiocare, questa volta la discordia riguarda la finale dellaitaliana tra i due club, in programma il 20 gennaio a Reggio Emilia, che il presidente degli azzurri, vorrebbe non giocare. Juve-Napoli: ipotesi? Il presidente del Napoli avrebbe spiegato, nel corso di una riunione con i vertici della Lega, le motivazioni dell’eventuale. In primis, il numero uno partenopeo sarebbe allarmato dal crescente numero dei casi di positività al Covid-19 a Reggio Emilia, sede de match. Poi, l’assenza di pubblico. Entrambe le tesi, però, risultano infondate: sia perché la provincia reggiana presenta un numero inferiore di contagi rispetto alla Campania, e sia perché, proprio il Napoli, ha vinto la Coppa Italia contro ...

Aurelio de Laurentiis, forte del successo davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, ha avanzato la proposta di non giocare la sfida in programma mercoledì sera sempre contro bianconeri. opo aver vi ...Si riaccende il duello Juve-Napoli. Il club di De Laurentiis avrebbe chiesto il rinvio della finale di Supercoppa per la pandemia in ...