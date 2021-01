Liga 2020 2021 | il Granada supera l’Osasuna per 2-0

Leggi su sportface

(Di martedì 12 gennaio 2021) Tutto facile per il, che nel recupero della quarta giornata die sale al settimo posto. 2-0 il punteggio con il quale gli uomini di Martinez hanno ottenuto i tre punti, maturato già nel primo tempo. Suarez Charris ha aperto le danze al 22? sbloccando la gara, mentre il raddoppio è arrivato nel primo minuto di recupero in seguito a un’autorete di Herrera. Dopo quattro pareggi consecutivi s’interrompe la striscia di risultati utili consecutivi per, che resta al penultimo posto della classifica. Bella reazione da parte del, invece, dopo la debacle interna contro il Barcellona. SportFace.