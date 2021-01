La7 sospende “L’Aria di Domenica” per i bassi ascolti. Ma Myrta Merlino commenta: “Esperimento pienamente riuscito” (Di martedì 12 gennaio 2021) “L’Aria di Domenica”, lo spin off de L’Aria che tira nel girono festivo, è durato solo sei puntate. La trasmissione condotta da Myrta Merlino, in onda dal 15 novembre, non è tornata in onda Domenica 10 gennaio dopo la pausa natalizia. Uno spazio informativo in onda su La7 dalle 14.10 alle 16.35 che la rete ha deciso di archiviare. Al momento dei saluti la padrona di casa aveva ringraziato i colleghi nel cast fisso, Vauro Senesi e Gerardo Greco, ringraziandoli per questo “viaggetto Domenicale che continuerà, vi faremo sapere“. La trasmissione non è più prevista in palinsesto, colpa dei bassi ascolti inferiori al mezzo milione di telespettatori con il 2,3% di share. Un nuovo Esperimento in una giornata televisivamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) “di”, lo spin off deche tira nel girono festivo, è durato solo sei puntate. La trasmissione condotta da, in onda dal 15 novembre, non è tornata in onda10 gennaio dopo la pausa natalizia. Uno spazio informativo in onda su La7 dalle 14.10 alle 16.35 che la rete ha deciso di archiviare. Al momento dei saluti la padrona di casa aveva ringraziato i colleghi nel cast fisso, Vauro Senesi e Gerardo Greco, ringraziandoli per questo “viaggettole che continuerà, vi faremo sapere“. La trasmissione non è più prevista in palinsesto, colpa deiinferiori al mezzo milione di telespettatori con il 2,3% di share. Un nuovoin una giornata televisivamente ...

