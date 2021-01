Infortunio Simakan, lo Strasburgo annuncia: «Sarà out due mesi» (Di martedì 12 gennaio 2021) Infortunio Simakan: il difensore dello Strasburgo dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. Due mesi di stop Dopo la notizia dell’Infortunio diramata nella giornata di ieri oggi Mohamedi Simakan si è sottoposto a nuovi accertamenti medici. Il difensore dello Strasburgo – si legge sul comunicato del club francese – deve sottoporsi ad un’artroscopia che lo porterà fuori dal campo per un periodo di circa due mesi. Una doccia fredda per il Milan che ora dovrà decidere se continuare ugualmente a puntare sul difensore, che tornerà a marzo, oppure decidere di cambiare obiettivo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021): il difensore dellodovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. Duedi stop Dopo la notizia dell’diramata nella giornata di ieri oggi Mohamedisi è sottoposto a nuovi accertamenti medici. Il difensore dello– si legge sul comunicato del club francese – deve sottoporsi ad un’artroscopia che lo porterà fuori dal campo per un periodo di circa due. Una doccia fredda per il Milan che ora dovrà decidere se continuare ugualmente a puntare sul difensore, che tornerà a marzo, oppure decidere di cambiare obiettivo. Leggi su Calcionews24.com

