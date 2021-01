Diletta Leotta sempre al centro del gossip | è scoccata la scintilla con l’attore Can Yaman?

Leggi su golssip

(Di martedì 12 gennaio 2021)è un personaggio molto amato e seguito e come tale è spesso aldel. Il mazzo di fiori misterioso che la conduttrice di Dazn ha postato sui social non ha fatto che alimentare la curiosità e le voci. A lanciare lo scoop è stata Anna Pettinelli, speaker radiofonica, che ha raccontato che lasi starebbe frequentando con l'attore turco Can. L'attore e la conduttrice soggiornavano nello stesso albergo di Roma, l'Hotel Eden.caption id="attachment 109277" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionAnna Pettinelli (RDS) ha assicurato di aver saputo del flirt da fonti sicure e ha raccontato che tra i due ci sarebbe stato non solo un incontro, ma anche diversi scambi di baci appassionati. Cansi trovava a Roma per girare uno ...