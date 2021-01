Coronavirus, in Spagna weeekend record per numero di casi. Merkel: “Servono misure dure per altre 8-10 settimane”. Picco di decessi in Portogallo (Di martedì 12 gennaio 2021) Almeno altri due mesi di misure dure. Con le vittime che nelle ultime 24 ore hanno sfiorato quota 900 e quasi 13mila nuovi casi, la Cancelliera tedesca, Angela Merkel, è orientata ad andare avanti con un inverno di forti restrizioni. In un incontro di lavoro della Cdu, scrive la Bild, la leader cristiano-democratica ha dichiarato che “abbiamo bisogno di misure dure per altre 8-10 settimane”, esprimendo forte preoccupazione per la diffusione della mutazione inglese del virus: “Se non riusciamo a fermarla – ha detto – avremo entro Pasqua un’incidenza del virus pari a 10 volte” rispetto a quella attuale. Intanto in Baviera da lunedì entrerà in vigore l’obbligo di indossare le mascherine Ffp2 al supermercato, negli spazi pubblici e sui mezzi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Almeno altri due mesi di. Con le vittime che nelle ultime 24 ore hanno sfiorato quota 900 e quasi 13mila nuovi, la Cancelliera tedesca, Angela, è orientata ad andare avanti con un inverno di forti restrizioni. In un incontro di lavoro della Cdu, scrive la Bild, la leader cristiano-democratica ha dichiarato che “abbiamo bisogno diper8-10”, esprimendo forte preoccupazione per la diffusione della mutazione inglese del virus: “Se non riusciamo a fermarla – ha detto – avremo entro Pasqua un’incidenza del virus pari a 10 volte” rispetto a quella attuale. Intanto in Baviera da lunedì entrerà in vigore l’obbligo di indossare le mascherine Ffp2 al supermercato, negli spazi pubblici e sui mezzi di ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Spagna Coronavirus, in Spagna weeekend record per numero di casi. Merkel: "Servono misure dure per altre 8-10 settimane". Regno Unito, nel 2020 numero più alto di decessi dal 1918: 697mila Il Fatto Quotidiano Vaccino Moderna: Lonza produrrà 300 mio dosi all'anno

Nello stabilimento di Visp in Vallese si produce il principio attivo del vaccino per tutti i mercati tranne gli Stati Uniti ...

Covid nel Mondo

La Cina ha registrato lunedì altri 55 nuovi casi di Covid-19, di cui 42 trasmessi localmente e 13 importati, in base agli ultimi aggiornamenti della Commissione sanitaria nazionale diffusi oggi. Il da ...

