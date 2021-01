Coppa Italia in tv le partite su Rai 1 e Rai 2 martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 gennaio (Di martedì 12 gennaio 2021) Coppa Italia in tv ecco le partite dal 12 al 14 gennaio su Rai 1 e Rai 2 e in streaming su Rai Play La Coppa Italia entra nel vivo come ogni stagione tra gennaio e febbraio, complice la pausa della Champions League e dell’Europa League, entrano in campo le big del campionato con ottavi e quarti di finale cui in questa stagione si aggiunge la SuperCoppa Juventus – Napoli ma mercoledì 20 gennaio. Coppa Italia in onda sui canali Rai e in streaming su RaiPlay che aspetta solo queste fasi e poi le semifinali e la finale, sperando di fare il pieno di ascolti con le big. Ma vediamo il programma delle prime partite degli ottavi martedì 12, ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 12 gennaio 2021)in tv ecco ledal 12 al 14su Rai 1 e Rai 2 e in streaming su Rai Play Laentra nel vivo come ogni stagione trae febbraio, complice la pausa della Champions League e dell’Europa League, entrano in campo le big del campionato con ottavi e quarti di finale cui in questa stagione si aggiunge la SuperJuventus – Napoli ma20in onda sui canali Rai e in streaming su RaiPlay che aspetta solo queste fasi e poi le semifinali e la finale, sperando di fare il pieno di ascolti con le big. Ma vediamo il programma delle primedegli ottavi12, ...

bonucci_leo19 : Vittoria fondamentale contro un bel Sassuolo. Adesso testa alla Coppa Italia. #LB19 #FinoAllaFine - AntoVitiello : #Diaz e #Tonali stanno molto meglio, allenamento di stamattina positivo, e domani potrebbero rientrare tra i convoc… - alecattelan : Se mercoledì in coppa Italia ci fosse bisogno di turn over, @inter io sono caldissimo. - M_R_C7 : RT @bonucci_leo19: Vittoria fondamentale contro un bel Sassuolo. Adesso testa alla Coppa Italia. #LB19 #FinoAllaFine - RaffaNapoli83 : RT @FarFromVesuvius: The Milik Melee | Player Profile: Mattia Zaccagni | Coppa Italia Preview -