Copernicus: 2020 anno più caldo per l'Europa

Cambiamenti climatici: secondo il servizio di monitoraggio satellitare Copernicus il 2020 è stato l'anno più caldo per l'Europa

Per l'Europa il 2020 è stato l'anno più caldo da quando se ne tenga registro, superando di 0.4 gradi il 2019, sinora l'anno più caldo mai registrato nel nostro continente. Lo fa sapere Copernicus, il servizio di monitoraggio satellitare della…

