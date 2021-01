Can Yaman e Diletta Leotta, storia d’amore in corso?: «Nello stesso hotel…» (Di martedì 12 gennaio 2021) Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme, flirt in corso. Secondo le ultime indiscrezioni Can Yaman, famoso attore turco da poco sbarcato a Roma per registrare uno spot con Claudia Gerini diretto da Ferzan Ozpetek, frequenterebbe la bella giornalista sportiva Diletta Leotta. Love story in corso A dare la notizia della nuova liaison fra Can Yaman e Diletta Leotta la conduttrice radiofonica Anna Pettinelli che sulle frequenze radiofoniche di Rds ha svelato l’indiscrezione. I due, che avrebbero alloggiato Nello stesso hotel della Capitale, sarebbero stati anche sorpresi mentre si scambiavano romantici baci. Nulla è confermato e i diretti protagonisti per ora non hanno ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 12 gennaio 2021) Canstanno insieme, flirt in. Secondo le ultime indiscrezioni Can, famoso attore turco da poco sbarcato a Roma per registrare uno spot con Claudia Gerini diretto da Ferzan Ozpetek, frequenterebbe la bella giornalista sportiva. Love story inA dare la notizia della nuova liaison fra Canla conduttrice radiofonica Anna Pettinelli che sulle frequenze radiofoniche di Rds ha svelato l’indiscrezione. I due, che avrebbero alloggiatohotel della Capitale, sarebbero stati anche sorpresi mentre si scambiavano romantici baci. Nulla è confermato e i diretti protagonisti per ora non hanno ...

