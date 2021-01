Cabiate | le cade la stufetta sulla testa Muore una bimba di un anno e mezzo

(Di martedì 12 gennaio 2021) Il tragico incidente domestico è avvenuto ieri pomeriggio in un’abitazione di via Dante. La piccola trasportata già in arresto cardiocircolatorio all’ospedale di Bergamo con l’elisoccorso

Cabiate (Como), 11 gennaio 2021 - Una bimba di soli due anni e mezzo è morta per un terribile incidente. Tutto è successo nel tardo pomeriggio di oggi a Cabiate, nella Brianza Comasca. Stando a una ...Momenti drammatici in un'abitazione di Cabiate dove una bimba di quasi 2 anni è stata ferita alla testa da una piccola stufa. E' accaduto intorno alle ore 18.30 in via Dante Alighieri. Sembra che la p ...